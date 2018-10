Saipem al Salone della CSR con modelli quantitativi per misurare il "valore condiviso"

Saipem

CNH Industrial

Hera

(Teleborsa) -, termine dai diversi significati utilizzato nel mondo produttivo, e non solo, per mettere in luce quegli aspetti che di fatto riguardano la vita di tutti i cittadini. Un concetto di, nato all'estero e che via via si sta sempre più affermando anche nel nostro Paese.Di sostenibilità se ne è parlato anche in una serie di seminari organizzati nella sede dell’nel corso della due giorni del sesto incontro “Le rotte della sostenibilità” che si è tenuto nelSeminari dalle diverse tematiche, come quelle appunto sul, dove si sono confrontati i rappresentanti diha partecipato al Salone con il suo focus sulla sostenibilità e dopo esser stata recentemente confermata nell'indice Dow Jones Sustainability World and Europe Index e leader nel settore d'appartenenza.della società, ha precisato a Teleborsa il punto di vista illustrato dal Direttore Comunicazione e Sostenibilità dell’azienda, Gaetano Colucci, nel corso del suo intervento."Il tema dele della reputazione è uno deisu cui abbiamo sviluppato il", ha affermato il manager della compagnia ingegneristica."Questo aspetto l'abbiamo promosso perché riteniamo che il problema della sostenibilità per un'azienda come Saipem sia quello die questo è un aspetto centrale"."Questo valore, ovviamente,ed è il tema, appunto, che Gaetano Colucci ha presentato oggi", ha sottolineato Marco Stampa, aggiungendo che "quando un'azienda si propone di misurare il proprio valore generato, bisognae Saipem, in questo, si sta anche confrontando con delle realtà accademiche e scientifiche italiane d'eccellenza"."Rappresentare e comunicare unai propri stakeholder è qualcosa che ha bisogno di essereper poi costituire uno di quegli elementi della reputazione di un'azienda", ha concluso.