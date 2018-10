Salini Impregilo, accordo per l'alta velocità in Texas

Salini Impregilo

(Teleborsa) -, ha firmato un accordo con Texas Central per lo sviluppo del progetto per la linea ad alta velocità in Texas.Il Gruppo, già coinvolto nel progetto con la controllata americana Lane,, ed opererà come leader del consorzio per i lavori di ingegneria civile, per la realizzazione di 240 miglia della linea ad alta velocità.Con il nuovo accordo (Limited notice to proceed – LNTP) Texas Central assegna al Gruppo Salini Impregilo la progettazione dell’iniziativa, oltre all'esecuzione di attivita di analisi relativa ai costi di installazione e di pianificazione e l'ottimizzazione dell’approccio strategico.“Il know-how e l'esperienza di progettazione, realizzazione e gestione di Salini Impregilo per i progetti su rotaia di grande portata a livello internazionale è davvero impressionante” ha dichiarato Carlos F. Aguilar, CEO di Texas Central.Il nuovo accordo si aggiunge al progetto da 253 milioni di dollari vinto in Florida da Lane , sussidiaria del Gruppo, per progettare e costruire la strada Wekiva Parkway nella Contea di Seminole, a nord di Orlando, ulteriore riconoscimento del ruolo di leader del Gruppo negli Stati Uniti.