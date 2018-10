Seduta molto negativa per l'indice delle aziende sanitarie (-2,14%), perde molto Amplifon

comparto sanitario italiano

EURO STOXX Health Care

FTSE Italia Health Care

comparto sanitario dell'Area Euro

FTSE MIB

Recordati

media capitalizzazione

Amplifon

Diasorin

bassa capitalizzazione

Molmed

(Teleborsa) - Rosso per ilche supera l'andamento in discesa dell'Ilha chiuso la giornata a quota 155.244,25 con una perdita di 3.389,41 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento negativo anche per ilche arretra a 812,36, dopo una partenza a 820,03.Tra i titoli del, chiusura in rosso per, che termina la seduta segnando un calo dell'1,04%.Tra i titoli adell'indice sanitario, a picco, che chiude gli scambi con un pessimo -3,9%.Ribasso per, che chiude la seduta con una flessione dell'1,55%.Tra i titoli adel comparto sanitario, affonda sul mercato, che alla chiusura soffre con un calo del 2,27%.