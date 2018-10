Si riduce la tensione sullo spread

spread

(Teleborsa) - Si riduce loche stamane 4 ottobre ritorna a 279 punti base, con un lieve calo di 4 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,32%. Un ridimensionamento che segue la fiammata dei giorni scorsimentre il rendimento del decennale si è portato oltre il 3,40%, il top dal 2014. Dunque lo spread rimane sorvegliato speciale per capire il sentiment che regna sui mercati.A provocare la fuga degli investitori dal debito italiano i timori che la decisione del Governo di stabilire un rapporto deficit/PIL del 2,4% possa provocare gravi ripercussioni sui conti del Paese, oltre che aprire un fronte di "guerra" con Bruxelles, visti anche i segnali di alta tensione tra Roma e la Commissione Ue . Gli investitori tuttavia sembrano aver apprezzato lo sforzo di frenata sul rapporto deficit PIL, previsto al 2,1% nel 2020 e all'1,8% nel 2021. Un segnale apertura del Governo per cercare di gettare acqua sul fuoco ai malumori., al di là dei numeri dello spread è il Ministro dell'Interno,. Alla domanda su Radio anch'io di cambiare passo se lo spread arriva a 400, il vicepremier leghista risponde: "No, no, questa è una Manovra che punta a far ripartire il lavoro. Se tagli tasse a imprenditori aiuti crescita: puntiamo a un'Italia che non cresce dello 0 virgola, ma dell'1,5, del 2, del 2,5 per cento".