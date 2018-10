Stati Uniti, crescono oltre attese gli ordini all'industria

(Teleborsa) -americani nel mese di agosto.Secondo il Department of Commerce del Bureau of the Census,(dato rivisto dal -0,8%)che erano per un aumento fino al 2,1%.Al, gli ordini sono aumentati dellocome a luglio (rivisto da +0,2%) mentre al netto del(-0,2% il precedente).In forte aumento gli, a fronte del calo dell'1,2% messo a segno a luglio.