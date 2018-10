UBI Banca e Confindustria rinnovano accordo per innovazione imprese

UBI Banca

(Teleborsa) -ancora insieme per le aziende. A poco più di un anno dalla sottoscrizione dell’accordo per, l’Associazione degli industriali e la Banca hannoche contribuiscono a favorire crescita dimensionale e accesso ai mercati dei capitali.L’intesa, prorogata fino al 31 dicembre 2020, prevede unfinalizzato a concedereoltre a iniziative specifiche per offrire, anche attraverso i Digital Innovation Hub (DIH) costituiti presso il sistema confindustriale, un supporto finanziario e una consulenza alle aziende intenzionate a beneficiare delle opportunità del"Abbiamo raggiunto risultati importanti e vogliamo consolidare questa collaborazione ampliando la platea degli strumenti a disposizione per la crescita delle imprese" afferma il Presidente del Consiglio di Gestione di UBI,"Il Piano Industria 4.0 ha dimostrato la sua efficacia sull’economia reale e ha contribuito a far ripartire crescita e investimenti. Dobbiamo proseguire su questa strada e le aziende, attraverso la sinergia con il sistema bancario, vanno messe nella condizione di coglierne tutte le opportunità" è stato invece il commento del Presidente di Confindustria