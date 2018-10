Wall Street accentua le perdite a metà seduta

Dow Jones

Tesla Motors

(Teleborsa) -ribaltando le precedenti prestazioni positive che avevano portato ila mettere a segno l'ennesimo record. L'indice delle blue-chip ha perso finora circa 350 punti e si avvia a mettere a segno laA pesare il, che ha reso meno appetibile l'azionario e messo in allarme la Corporate America per via dei timori di unDa rilevare inoltre ladi domani. Intanto gli occupati ADP sono saliti oltre le attese , facendo ben sperare per i numeri che saranno rilasciati dal Dipartimento del lavoro USA. Numeri che potrebbero confermare ulteriormente il buono stato di salute dell'economia americana e spingere la Federal Reserve a procedere con un nuovo rialzo dei tassi di interesse a dicembre.Sempre in tema di mercato del lavoro, da rilevare la discesa oltre le stime dei sussidi alla disoccupazione Ilaccusa una discesa dell'1,24%, interrompendo la serie di cinque rialzi consecutivi iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, giornata negativa per lo, che continua la seduta a 2.888,76 punti, in calo dell'1,26%. In netto peggioramento il(-2,43%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-2,30%),(-2,07%) e(-1,80%).del Dow Jones in sostanziale aumento è(+0,83%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,92%.In caduta libera, che affonda del 2,51%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,53%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,09 punti percentuali.mette a segno un +0,78%. Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,83%.Seduta drammatica per, che crolla del 5,46%.Sensibili perdite per, in calo del 5,38%.In apnea, che arretra del 5,33%.