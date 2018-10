Agroalimentare: anteprima a Portici per innovativa illuminazione "Microcosmo" ENEA

Beghelli

(Teleborsa) - Presentato in anteprima durante l'Open Day della Ricerca al Centrodi Portici il Microcosmo dotato dell'innovativo sistema illuminotecnico sperimentale fornito da, azienda controllata dal gruppoe partner di progetto insieme a. Il nuovo sistema di illuminazione consentirà di ampliare notevolmente la gamma di lunghezze d'onda impiegabili nell'agricoltura di precisione e di modulare indipendentemente e in continuo il funzionamento delle diverse sorgenti luminose, in modo da accrescere le potenzialità di impiego del microcosmo, sia per attività di ricerca avanzata sia per la coltivazione di piante in ambienti non convenzionali, quali metropolitane, aeroporti, centri commerciali, ma anche in ambienti estremi come zone artiche o extraterrestri.Realizzato nell'ambito del progetto) il microcosmo, con il nuovo sistema di illuminazione, è stato tra i protagonisti del secondo Open Day della Ricerca, che quest’anno ha visto la partecipazione di cinque centri dell’Agenzia in quattro regioni (Portici in Campania, Brindisi in Puglia, Casaccia e Frascati nel Lazio e Trisaia in Basilicata)., dove famiglie, studenti e scolaresche hanno potuto seguire seminari, esperimenti e tour scientifici accompagnati dai ricercatori in un vero e proprio viaggio alla scoperta delle eccellenze italiane. Grande interesse e partecipazione per i centri del sud Italia e le loro eccellenze, dove sono stati coinvolti anche i ragazzi dell’alternanza scuola lavoro, in prima linea nell'illustrare i progetti in corso e i risultati del lavoro di collaborazione con ricercatori e tecnici.