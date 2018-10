Alkemy, Banca IMI alza il target price

Alkemy

(Teleborsa) - Composto ribasso per, in flessione dell'1,98%, nonostante Banca IMI abbia ritoccato all'insù il target price. Gli analisti della banca hanno portato il prezzo obiettivo 16,20 euro confermando il giudizio "buy".La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 10,81 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 11,09. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 10,71.società specializzata nella consulenza alle aziende per la trasformazione verso il digital, che ha scelto l'AIM,