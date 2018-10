Banche, Nouy: "Nel 2019, la BCE pronta a nuovi stress test sulla liquidità"

(Teleborsa) - Nuovi stress test in vista per il 2019. La(BCE) è pronta a testare la liquidità delle banche. L'annuncio arriva da, Presidente deldella BCE.Parlando a Vienna alla nona(Financial Market Authority) Supervisory Conference, laha spiegato: "Nel 2019, avvieremo LiST, uno stress test di liquidità. Il nostro obiettivo è garantire che le banche siano pronte a gestire qualsiasi potenziale crisi su questo fronte.. Ciò, tuttavia, non è sufficiente: le. E stanno davvero diventando più redditizie, anche se non sono ancora al punto che vorremmo".Con le stesse regole e gli stessi standard di vigilanza europei "". "Molto e' stato fatto sul fronte dei capitali ma qualcosa deve essere fatto ancora sul fronte della liquidità. Negli ultimi quattro anni, sono stati fatti molti passi in avanti e ora le banche detengono molto più capitale di prima della crisi.to. Anche una banca ben capitalizzata può mettersi nei guai se manca di liquidità". Quindi "presteremo ancora più attenzione a questo".