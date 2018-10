Corte Giustizia europea, Italia libera di imporre maggiori restrizioni su import bioliquidi

(Teleborsa) -sulle maggioriagli intermediari che importano, affermando che "è conforme" al diritto dell'Unione e rendendo di fatto piùprodotto da biomasse all'estero.Tutto questo deriva dal fatto che ildi una società che utilizza bioliquidi per il proprio impianto termoelettrico èed, in particolare, alla presentazione di unnon solo del fornitore della materia prima, ma anche dell'intermediario che importa la materia prima senza averne l'effettiva disponibilità.Tutto fa riferimento ad un(Gestore dei Servizi Energetici), che possiede una stamperia in Italia dotata di impianto termoelettrico alimentato con un bioliquido (olio di palma). La società in questione ha beneficiato diper il periodo 2012-2014, che sono stati poia motivo della mancata presentazione dei certificati di sostenibilità da parte della società intermediaria incaricata dell’acquisto del bioliquido per la L.E.G.O. presso un fornitore terzo, e malgrado il fatto che i certificati in questione fossero già stati presentati dal fornitore estero della materia prima aderente al sistema volontario di controllo ISCC (International Sustainability andCarbon Certification). Il, deputato a decidere, ha rimesso la questione alla, chiedendo se la normativa italiana più restrittiva non siacon quella europea. Il supremo organo giurisdizionale ha dato una, sulla base di una serie di considerazioni che fanno riferimento ad un certolasciato ai legislatori degliLa Corte ricorda, in via preliminare, che lache devono essere rispettati per i biocarburanti e i bioliquidi, affinché essi possano essere presi in considerazione quale energia rinnovabile. E nello stesso tempo la direttiva impone agli Stati membri di esigere dagli operatori economici che essi utilizzino unTuttavia, questo meccanismo di verifica della sostenibilità, quindi ciascuno Stato ha un margine di discrezionalità se definire un sistema nazionale proprio oppure rifarsi al sistema(International Sustainability and Carbon Certification).La Corte conclude che, poiché il sistema ISCC riguarda i biocarburanti e non i bioliquidi,di prevedere unper dimostrare la sostenibilità dei bioliquidi. Ed anche che(ivi compresi quelli che non conseguono la disponibilità fisica dei suddetti prodotti) qualiallo scopo di garantire, conformemente alle prescrizioni della direttiva, la tracciabilità delle partite di bioliquidi lungo tutta la catena di consegna, permettendo così un miglior controllo della loro produzione e commercializzazione al fine di ridurre il rischio di frodi.Pertanto, nonostante questa normativa restrittiva produca di fatto una limitazione alle importazioni, tuttavia, la Corte ritiene che tale limitazione della libera circolazione delle merci sia