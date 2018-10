DEF, banche in allarme: tagli al settore freno per la ripresa

Facebook

(Teleborsa) - E subito scontro sui numeri della Nota di aggiornamento al DEF (). Uno dei settori a cui taglieremo le agevolazioni sono le banche che ne hanno ricevute fin troppe in questi anni e adesso ne cominceranno ad avere un po' di meno" aveva preannunciato ieri 4 ottobre il vicepremierin un messaggio sudiffuso al termine del vertice di Governo che ha aveva messo nero su bianco ilMadirettore generale dell') non ci sta e non perde occasione per ricordare che "il possibile taglio della deducibilità delle(imposte differite attive) delle banche ventilato dal vice premier pentastellato "inciderà sul costo del credito" e determinerà "un'asimmetria" con le altre banche europee. "Non è una rimozione di agevolazione - ha spiegato - è deducibilità di un costo di produzione. Il denaro e gli interessi per le banche sono come la farina per il fornaio. Se non si consente di dedurre il costo di produzione il reddito che ne deriva non è indicativo della effettiva capacita contributiva. Questo andrà a incidere sul costo del credito e ci sarebbe disallineamento con art. 53 della Costituzione", che recita: "Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività"., il direttore generale dell'ha sottolineato che "l'aumento dello spread incide riducendo il patrimonio di vigilanza delle banche". Il 2 ottobre, il differenziale di rendimento tra il BTP decennale tricolore e il Bund tedesco è volato a quota 300 punti base, toccando il massimo da aprile del 2013.Intanto a, il comparto bancario soffre. Tra i titoli del, pesanteche arretra del 2,06%. In caloche cede l'1,93%. Stessa sorte perin calo rispettivamente dell'1,73% e dell'1,94%.