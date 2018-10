Il Settore viaggi e intrattenimento prosegue la serie di sei ribassi consecutivi (-3,81%)

settore viaggi e intrattenimento

(Teleborsa) - Rosso per ilche supera l'andamento in discesa dell'Ilha chiuso la giornata a quota 41.104,66 con una perdita di 1.628,5 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento negativo anche per ilche arretra a 185,36, dopo una partenza a 186,78.Tra i titoli adel comparto viaggi e intrattenimento, chiusura in profondo rosso per, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 9,92%.Sottotono, che chiude la seduta con un calo dell'1,49%.Tra ledi Piazza Affari, in forte ribasso, che chiude la seduta con un disastroso -6,67%.A picco, che chiude gli scambi con un pessimo -3,43%.Affonda sul mercato, che alla chiusura soffre con un calo del 2,28%.