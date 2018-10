Il super Treasury deprime Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

utilities

informatica

beni di consumo secondari

telecomunicazioni

Pfizer

Procter & Gamble

Caterpillar

Intel

Apple

Home Depot

Henry Schein

Biomarin Pharmaceutical

Seagate Technology

Netease

Tesla Motors

Costco Wholesale

Xilinx

Illumina

(Teleborsa) -, arrivando a perdere oltre 1 punto percentuale sui principali indici.A dare il via alle vendite l'ennesimo. Balzo sostenuto dai numeri del Job Report che hanno confermato un'economia solida aumentando le chance per un nuovo rialzo dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve nell'ultimo meeting dell'anno.A settembre gli Stati Uniti hanno, probabilmente anche a causa degli uragani - e comunque va rilevata la marcata revisione al rialzo dei dati di luglio e agosto -. Inoltre, cosa che potrebbe dareIlsegna ora un calo dello 0,99%) e si attesta su 26.363,14 punti; sulla stessa linea, loperde lo 0,89%, continuando la seduta a 2.875,92 punti. In netto peggioramento il(-1,77%), come l'S&P 100 (-1,0%).In buona evidenza nell'S&P 500 il comparto. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-1,83%),(-1,38%) e(-1,25%).del Dow Jones,(+0,63%) e(+0,59%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,95%.In caduta libera, che affonda del 2,61%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,33 punti percentuali.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,89%.Tra idel Nasdaq 100,(+1,62%),(+0,88%),(+0,79%) e(+0,64%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -7,08%.Seduta drammatica per, che crolla del 5,58%.Sensibili perdite per, in calo del 5,40%.In apnea, che arretra del 5,06%.