In calo la Borsa di New York

(Teleborsa) - A Wall Street, ilè in calo (-0,68%) e si attesta su 26.447,05 punti in chiusura; sulla stessa linea, loha perso lo 0,55%, terminando la seduta a 2.885,57 punti. In discesa il(-1,21%), come l'S&P 100 (-0,9%).Si distingue nel paniere S&P 500 il settore. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,27%),(-1,04%) e(-0,81%).per tutte le Blue Chip del Dow Jones, che mostrano una performance negativa. I più forti ribassi si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,29%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,21%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,62%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,49%.Tra i(+2,37%),(+1,36%),(+0,93%) e(+0,81%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -7,05%.Sensibili perdite per, in calo del 5,55%.In apnea, che arretra del 5,28%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,41%.