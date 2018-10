Italia, disagio sociale in calo ad agosto

(Teleborsa) - Diminuisce ad agosto l'indice del disagio sociale degli italiani. Ilelaborato da Confcommercio (MIC) si è attestato su un valore stimato di 17,3 punti, in riduzione di sei decimi di punto rispetto a luglio."Il miglioramento registrato nell'ultimo bimestre, è stato determinato da andamenti favorevoli del mercato del lavoro. Se il tasso di disoccupazione esteso è tornato ai livelli di fine 2011 l'area del disagio sociale rimane ancora molto ampia.Ad agosto il tasso di disoccupazione ufficiale si è attestato al 9,7%, tornando per la prima volta da inizio 2012 al di sotto del 10%, in ridimensionamento di mezzo punto percentuale rispetto a luglio e di 1,7 punti su base annua. Il dato è sintesi di un aumento, rispetto al mese precedente,. Su base annua si conferma la tendenza positiva dell'occupazione, +312mila unità, e la riduzione del numero di disoccupati, -438mila unità.A completare il quadro - prosegue Confcommercio - si sottolinea come anche ad agosto le ore autorizzate di(CIG) abbiano mostrato, nel confronto su base annua, una tendenza alla riduzione particolarmente ampia (-43%).Analoga tendenza si rileva sul fronte degli scoraggiati. Il combinarsi di queste dinamiche ha portato a un calo del tasso di disoccupazione esteso di quattro decimi di punto in termini congiunturali, e di 1,9 punti nel confronto annuo. Nello stesso mese i prezzi dei beni e dei servizi ad alta frequenza d'acquisto sono aumentati del 2,7% su base annua, in diminuzione di un decimo di punto rispetto a quanto rilevato a luglio".