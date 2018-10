Wall Street in cauto rialzo dopo il Job Report

Dow Jones

(Teleborsa) -con gli investitori che cercano di interpretare al meglio il tanto atteso Job Report. A settembre la prima economia al mondo ha, probabilmente anche a causa degli uragani - e comunque va rilevata la marcata revisione al rialzo dei dati di luglio e agosto -. Inoltre, cosa che potrebbe dare. L'obbligazionario sembrerebbe propendere per una ulteriore stretta, visto l'al 3,215% rispetto al 3,196% della vigilia,Sulle prime battute ilche ieri aveva interrotto una lunga serie di guadagni, è invariato, mentre loavanza dello 0,20%. In lieve rialzo il(+0,14%).Tra i(+0,81%),(+0,76%) e(+0,72%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che lascia sul parterre lo 0,60%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,53%.Al top tra i, si posizionano(+3,16%),(+1,84%),(+1,79%) e(+1,51%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,05%.Sensibili perdite per, in calo del 2,93%.In apnea, che arretra del 2,57%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,35%.