Di Maio sulla manovra: "Non c'è alcun piano B. Indietro non si torna"

(Teleborsa) - "Nessun piano B sulla manovra" da far scattare in caso di "un'emergenza spread a 400" e "deve essere chiaro" anche a Bruxelles, perché sulla manovra "il Governo non arretrerà". Così ildopo la lettera della Ue al Governo italiano recapitata ieri in serata. Due pagine a firma dele delche parlano chiaro:ed i "numeri" inseriti nella manovra (soprattutto per reddito di cittadinanza e flax tax)Masembra irremovibile e avverte che dopo la lettera arrivata dai commissari Moscovici e Dombrovskis ci sarà "una fase di interlocuzione" con la Commissione Ue ma "".Dalla prossima settimana inizierà il consueto ciclo di audizioni sulla nota di aggiornamento al DEF nelle commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato. Alle 10 sarà ascoltato ile subito dopo. Poi sarà la volta dell'e della. A chiudere la giornata di audizioni sarà l'(UPB).La nota di aggiornamento al DEF, conosciuta come NADEF, approderànel pomeriggio di giovedì 11 ottobre.In sostanza il Parlamento avrà a disposizione meno di una settimana per approvare la NADEF.per poi essere trasmessa al Parlamento per l'avvio ufficiale della sessione di bilancio. Qualche giorno prima, l'Italia dovrà inviare all'Europa il documento programmatico di bilancio per il 2019.La Commissione europea avràda quella data. Un primo giudizio è atteso per fine novembre, ma in caso di problemi sostanziali Bruxelles si prende un'altra settimana per inviare richieste di chiarimenti urgenti.