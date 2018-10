Gruppo FS, con Trenitalia a Roma per la Festa del Cinema

(Teleborsa) - Trenitalia ancora una volta conferma l', a fianco di importanti eventi e istituzioni.Il Gruppo FS Italiane, infatti, promuove sconti sui viaggi in treno e ingressi ridotti, per la 13esima edizione della Festa del Cinema di Roma, dal 18 al 28 Ottobre,e in altri luoghi della città eterna.Trenitalia è infatti sponsor della rassegna capitolina e ai suoi clienti dedica l’offerta “Speciale Eventi” per spostarsi su Roma con le Frecce, gli InterCity e gli InterCity Notte. La promozione è acquistabile fino alle ore 24 del giorno precedente per i viaggi di andata con destinazione la Capitale dal 16 al 28 ottobre, e per i ritorni dal 18 al 29 ottobre.