Odcec Roma, la rivista dei Dottori Commercialisti compie 40 anni. Tiziano Onesti nuovo Direttore

(Teleborsa) -. Dalla fine degli anni '70 redatta a cura della omonima Fondazione,, Dottore Commercialista e Professore Ordinario di Economia Aziendale presso il Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università degli Studi Roma Tre e con nuova linea editoriale.. Stravolge gli assetti del mercato, virtualizza e automatizza i processi, impone cambiamenti culturali e organizzativi profondi.ma, a montec'è unfino ad arrivare a quelli assai sfuggenti della privacy e della fiscalità".Ci troviamo pertanto in un contesto di rapida e incessante rivoluzione, in cui il nostro Paese non riesce a tenere il ritmo della digitalizzazione.e, più in generale, ai, sia essa pubblica che privata".La rivista, con questo numero,Va ricordato come, oltre all'insegnamento universitario e alla professione,, società che gestisce gli scali aerei di Bari, Brindisi, Grottaglie (TA) e Foggia.