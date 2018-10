Al via 4° Forum Conftrasporto-Confcommercio. Il punto su problemi e sfide settore

(Teleborsa) - E' iniziato oggi a Cernobbio il, organizzato con la collaborazione del Forum Ambrosetti. La due giorni dedicata al(l'evento inizia oggi 8 ottobre 2018 per concludersi domani 9 ottobre) passerà in rassegna i temi più attuali e le questioni più urgenti per il settore.Fra queste, le, un tema di grande attualità, dato che secondo un'analisi di Conftrasporto, i problemi legati all'attraversamento del nodo di genova provocano ogni giornoalle imprese dell'autotrasporto.Ildi questa quarta edizione, peraltro, è la, valore ampiamente condiviso nelle indicazioni programmatiche del settore, ma raramente applicato in tutte le sue declinazioni: quella ambientale, quella economica e quella sociale. Uno specificosarà inoltre dedicato alle. Nel corso della due giorni, in panel trasversali e focus sui diversi settori - dallo shipping al trasporto ferroviario, dall'autotrasporto alla logistica - si confronteranno sulle dinamiche economiche e dei trasporti in economisti ed esperti di politica internazionale.Ad aprire l'evento il, realizzato dal dell'in collaborazione con Isfort. Una panoramica sul settore che, pur movimentando il 60,2% del valore delle merci nel nostro Paese, resta caratterizzato da eccessiva fisicità, carenza di infrastrutture e arretratezza logistica. Di qui, anche sotto il profilo della sostenibilità, per tenere il passo con un'economia che viaggia spedita e su mezzi sempre più tech.Lo studio parte dalla constatazione che ladegli ultimi decenni si è basata su due pilastri:("chi più inquina più paga") eper favorire il trasporto via mare o rotaia, soprattutto in aree particolarmente sensibili come i valichi alpini.I risultati, però, non sono stati quelli auspicati, mentre al contrario, dove dal 2005 al 2017 sono aumentati del 255% i traffici dei mezzi rotabili (camion, rimorchi e semirimorchi) imbarcati a bordo delle navi.Ed in nome della sostenibilità ambientale, all'autotrasporto si chiede diprodotto: il risultato è che in Italia il prelievo delper autotrazione è ilcontro una media europea del 55,9%. Lesui carburanti pesano 62 centesimi al litro e da quelle sul gasolio lodi euro all'anno. Ma il rapporto evidenzia anche un'evidente: l'autotrasporto paga inile il paradosso è che ad essere più penalizzati sono i mezzi meno inquinanti (un Euro6 paga 8.650 euro all'anno in più rispetto al danno ambientale prodotto).In più, la ricerca evidenzia che ilsconta unae un'che fa perdere all'Italiaall'anno di media. Basti pensare che si attende ancora l'adeguamento della rete ferroviaria italiana agli standard europei, oltre alla fine dei lavori delle gallerie di base delle Ceneri e del Brennero per consentire il. Eppure il traffico stradale lungo la catena alpina è aumentato del 25% (anziché diminuire), mentre quello ferroviario è cresciuto di poco meno del 15%.Nello stesso tempo, dall'altra parte delle Alpi,finanziano l'ammodernamento delle loro strutture per il trasferimento delle merci da gomma a rotaia con i nostri camion: dal 2000 al 2016 hanno infatti