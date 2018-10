Altra seduta in ribasso per il settore viaggi e intrattenimento (-3,09%)

settore viaggi e intrattenimento

(Teleborsa) - Scambi al ribasso per il, mentre è debole l'Ilha chiuso a 39.836,53 in diminuzione di 1.268,13 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto iltermina la seduta in calo a 184,68, dopo aver avviato la seduta a 185,19.Tra le medie imprese quotate sul, affonda sul mercato, che alla chiusura soffre con un calo del 4,20%.Seduta molto negativa per, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,74%.Tra i titoli adell'indice viaggi e intrattenimento, giornata da dimenticare per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 4,86% sui valori precedenti.Aggressivo ribasso per, che flette in maniera scomposta, archiviando la sessione con una perdita del 4,47%.Ribasso scomposto per, che archivia la sessione con una perdita secca del 4,29% sui valori precedenti.