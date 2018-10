Amplifon: OK antitrust spagnola e portoghese su acquisizione GAES

Amplifon

(Teleborsa) -ha ottenuto tutti i necessari nulla osta antitrust per l'acquisizione di GAES, annunciata in data 24 luglio. In particolare, le autorizzazioni sono state rilasciate dall'autorità spagnola () e da quella portoghese (), entrambe senza condizioni.Amplifon, inoltre, ha concluso del processo di sindacazione del finanziamento condotto da, in qualità di Sole global coordinator, Sole bookrunner, mandated lead arranger e agent, al quale ha partecipato un pool di banche nel ruolo di mandated lead arrangers che include, a seguito di alcune attività minori per il perfezionamento.