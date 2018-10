Borsa, IPO in calo nel terzo trimestre. Milano a due velocità

(Teleborsa) - Ilè stato piuttosto avaro di sbarchi in Borsa in Europa. Secondo quanto emerso da un'analisi di PwC,ci sono state(initial public offering, o IPO) che hannoLasi conferma la più richiesta con 16 IPO finalizzate per 1,9 miliardi di sterline.con 12 sbarchi (tra AIM e MTA) ha registrato una raccolta pari a 144 milioni di euro.Il, con 1,8 miliardi pari al 46% della raccolta europea, seguito da quelloche con 1,6 miliardi.Delle 5 maggiori IPO in Europacon 1,7 miliardi di euro sulla Borsa Svizzera."I venti geopolitici contrari e la pausa estiva hanno rallentato l'attività nel terzo trimestre, con- ha commentato Lesley Richie, Director Capital Markets & Accounting Advisory di PwC -, poiché la volatilità continua a essere bassa e ci si aspetta quindi una serie di IPO importanti. Detto ciò, la debole performance post vendita di alcune IPO recenti e la più ampia incertezza intorno ai negoziati sulla Brexit potrebbero dissuadere i potenziali candidati all'IPO dal completare il processo prima della fine dell'anno"."Per quanto riguarda l'Italia - ha proseguito -per le società di piccole e medie dimensioni e con importanti prospettive di crescita, mentre, complice l'incertezza macroeconomica che sta caratterizzando il nostro Paese,, quando furono registrate solo due quotazioni. Per i prossimi mesi, infatti, la ripresa dei progetti di quotazione, in questo momento sospesi, e l'avvio di nuovi progetti di quotazione, sono nel breve termine strettamente connessi all'evoluzione macroeconomica del nostro paese e nei mesi successivi alle incertezze delle prossime elezioni europee".