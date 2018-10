Brasile, Bolsonaro supera Haddad ma non arriva al 50% dei voti

(Teleborsa) - Ilvira a destra. E' stata una domenica passate alle urne per i cittadini del Paese sud americano chiamato a eleggere il nuovo Presidente Ma non solo, sono stati eletti anche 27 governatori statali, 54 senatori e quasi 1.600 deputati., candidato dell'estrema destra ha staccato il suo maggiore avversario, l'erede di Lula de Silva, appartenente al Partito dei lavoratori (PT)ma non ha superato la soglia del 50% dei voti e si è fermato al 46%.ha ottenuto il 29% delle preferenze. Secondo le cifre ufficiali diffuse dai media brasiliani, con poco più del 95% dei voti scrutinati l'astensione, i voti in bianco e annullati sono il 29% del totale.