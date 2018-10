Confcommercio simula deficit al 2,9%. Sangalli: "Adesso connettere Italia, risorse ci sono"

(Teleborsa) -, presente a Cernobbio per il 4° Forum Internazionale dei trasporti , ed unasenza tagli alla spesa e con l'assunto che il PIL cresca dell'1,1% quest'anno e dell'1% nel 2019, cioè meno delle previsioni più ottimistiche del NADEF (Nota di aggiornamento al DEF).C'è da considerare poi che questa simulazione - elaborata dall'Ufficio Studi di Confcommercio - parte dall'assunzione che il reddito di cittadinanza venga finanziato per 7 miliardi anziché 10 miliardi ed in assenza della micro flat tax. In ogni caso, il 2019 partirà con un deficit acquisito dell'1,2%.Per arrivare al- ha sottolineato il direttore dell'Ufficio Studi- bisogna immaginare unasia in termini reali che nominali oppure, scontentando almeno qualcuno. "a questo punto non sarebbe più la manovra del popolo, bensì la manovra di una parte del popolo pagata dall'altra parte", ha sottolineato.Occorre unache "realizzi quellanecessaria tra leeconomica e ildella finanza pubblica". Lo ha detto il Presidente di Confcommercio,, a commento delle previsioni formulate, notando che "l'economia è purtroppo entrata in una fase di rallentamento" e che sulle correzioni al ribasso di Confcomemrcio su PIL e consumi "pesano certamente i: eccesso di pressione fiscale, burocrazia, carenze logistiche e deficit di legalità"..a maggior ragione sul settore deie della logistica - ha sottolineato Sangalli - e "a causa della concorrenza sleale di operatori esteri, dlela lentezza e dei maggiori costi del sistema italiano.Per Confcommercio occorre veramentee sfruttare le opportunità dlela Via della Seta e delle autostrade del mare."E leperché nell'ultimo Documento di economia e finanza c'è, per le, un quadro di programmazione di risorse da. Una programmazione preziosa per un Paese che, nell'ultimo decennio, hadi euro"."Le risorse, dunque, ci sono. Ma vanno semplificate le procedure previste dal Codice degli appalti, visto che in Italia servono, in media, 15 anni per realizzare un'infrastruttura strategica di trasporto".