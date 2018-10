Creval cede un portafoglio di crediti non performing

Creval

(Teleborsa) -haper un valore lordo di libro diCon il perfezionamento della cessione del portafoglio GIMLI 2 il piano di de-risking previsto per il 2018 - che ha visto la cessione di crediti deteriorati per un GBV di oltre 2 miliardi di euro - risulta completato in linea con le tempistiche e gli obiettivi del Piano Industriale 2018-2020, spiega l'Istituto in una nota.