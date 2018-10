DEF, nella manovra 1,5 miliardi di euro per i truffati dalle banche

(Teleborsa) - Dopo il via libera della nota d'aggiornamento al DEF . Il Governo ha infatti stanziatoche potranno così ottenere un risarcimento, seppur parziale, del maltolto.da destinare al fondo previste dalla manovraQuesto raccoglie somme derivanti da rapporti bancari inutilizzate dai legittimi proprietari per almeno 10 anni, confluite nelle Casse dello Stato per un totale di oltre un miliardo di euro ed ormai non più ripetibili causa prescrizione.è riservata a coloro che abbiano richiesto la liquidazione del danno dinnanzi all'arbitro per le controversie finanziarie istituito presso la Consob, entro il 30 novembre prossimo. In caso di pronuncia favorevole