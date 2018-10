Giornata all'insegna delle vendite per i mercati europei

S&P-500

Euro / Dollaro USA

oro

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

bancario

servizi finanziari

viaggi e intrattenimento

Banco BPM

UBI Banca

Fineco

Moncler

Saras

Sias

Aeroporto di Bologna

Banca Ifis

Biesse

Cementir

(Teleborsa) -, con la borsa di Milano in difficoltà sull'allargamento del differenziale tra il BTP e il Bund tedesco, volato sopra i 300 punti. Lo spread raggiunge quota 303 punti base, aumentando di 19 punti base rispetto al precedente, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,57%.Nel frattempo, a Wall Street si rileva un andamento negativo per l'L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,41%. Vendite diffuse sull', che scambia a 1.185,3 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 74,34 dollari per barile.sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,36%, soffre, che evidenzia una perdita dell'1,16%, male, con un decremento dell'1,10%.Pioggia di vendite sul listino milanese, che termina con una pesante flessione del 2,43%: ilprosegue in tal modo una serie negativa, iniziata giovedì scorso, di tre ribassi consecutivi.Il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,47 miliardi di euro, in rialzo rispetto agli 2,35 miliardi della vigilia, mentre i volumi si sono attestati a 1,46 miliardi di azioni, rispetto ai 1,38 miliardi precedenti.Tra i 224 titoli scambiati sul listino milanese, 22 azioni hanno chiuso la seduta odierna in rialzo, mentre 197 hanno portato a casa una flessione. Poco variate le restanti 5 azioni.Risultato negativo a Milano per tutti i settori. Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo i comparti(-3,71%),(-3,45%) e(-3,09%).Le vendite si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni con un -6,47%.Affonda, con un ribasso del 4,94%.Crolla, con una flessione del 4,79%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,75%.di Milano,(+3,20%) e(+0,95%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso con un -13,13%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 12,61%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita dell'11,75%.In caduta libera, che affonda del 6,37%.