Seduta molto negativa per il comparto finanziario in Italia (-3,41%)

(Teleborsa) - Rosso per ilche supera l'andamento in discesa dell'Ilha aperto la giornata a quota 11.367,88 con una perdita di 392,83 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento negativo anche per l'che arretra a 368,2, dopo una partenza a 370,85.Nel, a picco, che presenta un pessimo -5,65%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,89%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,61%.Tra le medie imprese quotate sul, affonda sul mercato, che soffre con un calo del 9,64%.In caduta libera, che affonda del 5,16%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,95 punti percentuali.Tra i titoli adell'indice finanziario, pressione su, che perde terreno, mostrando una discesa del 6,78%.Seduta drammatica per, che crolla del 6,69%.Sensibili perdite per, in calo del 5,28%.