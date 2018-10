Spread sopra i 300 punti. La guerra di nervi con l'Ue impensierisce i mercati

differenziale tra il titolo di stato tricolore e quello tedesco

(Teleborsa) - Non c'è pace per lo spread tra il BTP e il Bund che stamane 8 ottobre ritorna a sforare i 300 punti base. Il, raggiunge quota 306, con un deciso aumento di 22 punti base, mentre per il%. Livelli che non si vedevano da gennaio 2014. Per contrastare la fuga degli investitori dal debito italiano, il rendimento sul titolo di stato tricolore sale, ma questo sembra non bastare.. Si aprono, infatti, due settimane decisive per la composizione della).Il Governo dovrà inviare la Legge di Bilancio alla Commissione europea entro il 15 ottobre, ma Bruxelles non fa certo mistero che i "numeri" non vanno. E saranno proprio i numeri che costringeranno l'Europa a respingerla . Il Governo italiano da parte sua non arretra, nonostante le critiche che sono state numerose anche in Patria. Una guerra di nervi che impensierisce i mercati.. Le vendite tuttavia, infatti, sono più insistenti sulle scadenze tra uno e tre anni. Ile vede salire il rendimento di 33 punti toccando il 2,25%. Oggi 8 ottobre un BTP triennale mostra un rendimento ben superiore al titolo a 10 anni del Portogallo che viaggia sotto il 2%.