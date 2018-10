Wall Street resta al palo

Dow Jones

(Teleborsa) -, che si conferma negativa a metà seduta avviandosi a chiudere la terza sessione consecutiva in rosso.Pesano ancora i recenti rialzi dei rendimenti dei Treasury decennali , al top da sette anni sulle- alimentate sul finire della scorsa ottava dai positivi numeri sul mercato del lavoro statunitense Da rilevare cheNon aiutano i, mentre i colloqui tra le parti sembrano ad un punto fermo.Oggicon lo scopo evidente di invogliare prestiti e investimenti. Una mossa, questa, letta dagli analisti come un tentativo di Pechino di rispondere alle recenti misure protezionistiche varate da Washington ai danni del Made in China.Ilscende a 26.348,6 punti, con uno scarto percentuale dello 0,37%, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, si muove al ribasso lo, che perde lo 0,43%, scambiando a 2.873,16 punti. Negativo il(-1,21%), come l'S&P 100 (-0,4%).del Dow Jones,(+1,25%),(+1,20%),(+1,12%) e(+0,65%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,70%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,46%.scende dell'1,44%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,39%.Tra i(+2,48%),(+2,25%),(+1,95%) e(+1,43%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,88%.Seduta drammatica per, che crolla del 5,03%.Sensibili perdite per, in calo del 4,45%.In apnea, che arretra del 4,38%.