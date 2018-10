AEA, all'aeroporto di Bergamo presentata l'Accademia per formare tecnici della manutenzione

(Teleborsa) - Presentata a Bergamo la prima accademia di alta formazione per tecnici aeronautici. Si chiama) e nasce dalla- South East Aviation Services, che ha il suo polo principale di attività di manutenzione aeronautica sull', e l'Una nuova opportunità di lavoro per i giovani e di sviluppo per il territorio. Alla presentazione hanno preso parte, Sindaco di Bergamo,Technical Director Ryanair,, Presidente AEA e CEO di Seas,, Training Manager Istituto San Carlo di Verona,, Direttore di SACBO, Direttore Tecnico Seas."AEA nasce da un'esigenza di rispondere al mercato al fine di reperire personale tecnico, in ambito nazionale e internazionale, figura professionale che oggi risulta molto difficile da reperire". Lo ha detto il, in un'intervista in occasione della presentazione appunto dell'Accademia."La difficoltà consiste nel reperire personale in possesso di adeguata preparazione teorico e soprattutto pratica - ha precisato Cianciaruso - per ottenere la licenza diareonautico. E' un, perché così impone la normativa aeronautica. Di questi quattro anni,, in aula, dove effettueranno tutta una serie di argomenti tecnici, sosterranno tredici esami nel biennio dopo di che ci saranno gli"."Quello che rende unica questa Accademia in Italia - ha aggiunto il Presidente di AEA - è che per la prima volta gli studenti faranno il secondo biennio di formazione direttamente da dipendenti già alla fine del secondo anno".