Ansaldo STS si aggiudica progetto in Malesia

Ansaldo STS

(Teleborsa) -fa affari in. Attraverso la controllata Ansaldo STS Malaysia Sdn Bhd, partner del consorzio Ansaldo STS Pestech, la società attiva nel settore dei sistemi di trasporto ferroviari e metropolitani si è aggiudicata un contratto per il segnalamento della tratta ferroviaria di 198 km che si estende tra Gemas e Johor Bahru nel sud della Malesia. La quota del contratto per Ansaldo STS è pari a circa 264 milioni di MYR,Lo scopo del lavoro di Ansaldo STS comprende la fornitura del sistema di segnalamento principale basato sull'interlocking MicroLok II, la protezione automatica dei treni (ATP) ed i sistemi di controllo del treno per il centro operativo presso KL Sentral e di controllo a Gemas.L'upgrade del segnalamento della tratta compresa tra Gemas e Johor Bahru, che comprende 11 stazioni e il deposito di Kempas Baru, è l'ultimo di una serie di iniziative intraprese da Keretapi Tanah Melau Berhad (KTMB) per aggiornare la rete ferroviaria della Malesia.Incolore il titolo in chiusura a Piazza Affari.