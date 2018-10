Borsa Italiana, il 9 ottobre vietate vendite allo scoperto su azioni di Banca Ifis e Biesse

Banca Ifis

Biesse

(Teleborsa) - La) ha deciso di vietare temporaneamente lesui titoli(ISIN IT0003188064) e(ISIN IT0003097257).Il divieto è stato adottato in applicazione dell'articolo 23 del Regolamento comunitario in materia di "Short Selling",(superiore alla soglia del 10%)., sul mercato MTA diIl divieto riguarda le vendite allo scoperto assistite dalla disponibilità dei titoli. Con ciò viene estesa e rafforzata la portata del divieto di vendite allo scoperto nude, già in vigore per tutti i titoli azionari dal primo novembre 2012 in virtù del Regolamento Comunitario.