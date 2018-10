Borse europee senza slancio. Piazza Affari in pole

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -lievemente più avanti rispetto al resto d'Europa. Gli indici borsistici del Vecchio Continente iniziano le contrattazioni senza slancio e registrano variazioni di poco superiori alla parità. ha chiuso perdendo oltre un punto percentuale , mentre hanno ripreso vigore gli indici cinesi.Intanto il Fondo Monetario Internazionale ha tagliato le stime di crescita dell'economia globale al 3,7% , specialmente dopo le polemiche tra Governo ed Istituzioni europee degli ultimi giorni.che si è detto pronto a "convincere i mercati che la Manovra riuscirà a far crescere il PIL".e si ferma su 1,147. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.189 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,7%., con un lieve calo di 5 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,55%.nulla di fatto persale dello 0,23%. Incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente. Senza slancio, che negozia con un +0,30%.che sale dello 0,57%,, bloccando così la scia ribassista sostenuta da tre cali consecutivi, che ha preso il via giovedì scorso. Sprocede a piccoli passi, avanzando dello 0,54%In luce sul listino milanese i comparti(+1,80%),(+1,33%) e(+0,89%). Il settore, con il suo -0,57%, si attesta come peggiore del mercato.di Milano, troviamo(+2,62%),(+1,81%),(+2,34%) e(+1,49%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,41%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,84%. Dimessa, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Al Top tra le azioni italiane a(+1,97%),(+1,79%),(+1,66%) e(+1,64%). In apnea, che arretra del 2,12%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,53%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,05%.