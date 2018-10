Camanzi a Cernobbio: con regolazione ART più efficienza per porti italiani

(Teleborsa) - "La regolazione economica diconsente di introdurre maggior efficienza nel sistema portuale per superare il «gap» di competitività della logistica nel nostro Paese". Lo ha dichiarato, Presidente dell'(ART), nel suo intervento al 4° Forum Internazionale Conftrasporto , in corso oggi 9 ottobre 2018 a Cernobbio.Al riguardo Camanzi ha ricordato le misure adottate da ART a maggio scorso per garantire l'accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture portuali . "Queste decisioni forniscono alle Autorità di sistema portuale (AdSP) un quadro di riferimento univoco per assicurare l'accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture, il miglioramento dell'efficienza produttiva, anche attraverso l’introduzione di un sistema incentivante per la determinazione dei canoni e la correlazione della durata delle concessioni agli investimenti".Per Camanzi "la regolazione economica ART non solo aiuta il sistema dei porti a recuperare efficienza e competitività, ma fornisce utili elementi di misurazione quantitativa per le scelte che il Governo deve assumere nell'esercizio del suo ruolo di indirizzo politico".