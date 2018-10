Segno meno per il comparto servizi di consumo a Piazza Affari (-1,09%)

indice dei servizi di consumo italiano

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l', preannunciato dall'andamento debole dell'Ilha avviato la giornata a quota 25.254,87, in diminuzione dell'1,09%. Flessione controllata invece dell'che evidenzia una leggera diminuzione rispetto alla precedente chiusura a quota 365,5, dopo che ha esordito a 367,23.Tra le medie imprese quotate sul, pressione su, che tratta con una perdita dell'1,68%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,32%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,77%.Tra i titoli adel comparto servizi di consumo, a picco, che presenta un pessimo -5,08%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,73%.In caduta libera, che affonda del 2,06%.