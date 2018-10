Wall Street a due velocità

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza dimessa per il listino americano complice il taglio delle stime del Fondo Monetario Internazionale sull'economia statunitense. In una giornata priva di indicazioni macroeconomiche, l'attenzione è dunque rivolta all' FMI che ha tagliato le previsioni di crescita globali Sulle prime rilevazioni, ilè poco mosso e si ferma a 26.447,97 punti, mentre, al contrario, si muove al ribasso lo, che perde lo 0,20%, scambiando a 2.878,59 punti. Sui livelli della vigilia il(-0,06%), come l'S&P 100 (-0,2%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,63%),(-0,61%) e(-0,41%).del Dow Jones,(+1,15%),(+0,98%),(+0,96%) e(+0,70%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,22%.Senza slancio, che negozia con un +0,1%.Tentenna, che cede lo 0,21%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,77%.Tra i(+2,30%),(+2,10%),(+1,91%) e(+1,79%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,64%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,87%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,81%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,63%.