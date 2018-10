Wall Street chiude la giornata debole

Dow Jones

(Teleborsa) - A, ilchiude la giornata in calo dello 0,21%. Sulla stessa linea archivia senza particolari scossoni lo, in perdita dello 0,14%. In rialzo il(+0,26%).(+0,99%) e(+0,42%) in buona luce sul listino S&P 500.del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-3,40%) e(-1,51%).del Dow Jones,(+2,53%),(+1,59%),(+1,39%) e(+1,27%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,70%. In apnea, che arretra del 2,69%. Tonfo di, che mostra una caduta del 2,54%.Al top tra i, si posizionano(+4,89%),(+2,90%),(+2,31%) e(+2,15%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,55%. Lettera su, che registra un importante calo del 4,01%. Affonda, con un ribasso del 3,15%.