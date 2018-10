Wall Street resta al palo

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

materiali

beni industriali

Wal-Mart

Chevron

McDonald's

Merck & Co

Dowdupont

Caterpillar

United Technologies

3M

Tesla Motors

Ebay

Starbucks

Biomarin Pharmaceutical

American Airlines

Seagate Technology

Western Digital

Mylan

(Teleborsa) - Prosegue senza grandi scossoni la borsa di Wall Street, in una giornata orfana di dati macroeconomici. A condizionare il sentiment degli investitori è stata la decisione del Fondo Monetario Internazionale di tagliare le previsioni di crescita globali ed in particolare dell'economia USA.Tra gli indici statunitensi, ilsi attesta a 26.464,85 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza lo, che si posiziona a 2.882,34 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Leggermente positivo il(+0,25%); consolida i livelli della vigilia lo(+0,06%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-2,65%) e(-1,11%).del Dow Jones,(+2,54%),(+1,48%),(+1,41%) e(+1,10%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,64%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,34%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,13%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,09%.Al top tra i, si posizionano(+5,62%),(+3,47%),(+3,19%) e(+2,64%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,39%.In caduta libera, che affonda del 4,37%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,68 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,32%.