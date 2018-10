Appello Menarini, seconda udienza a Firenze: processo dai "numeri monstre" con 440 mil euro versati allo Stato

(Teleborsa) - Seconda udienza del Processo Menarini in Corte di Appello a Firenze per, figli del patron della multinazionale farmaceutica Menarini, Alberto Sergio Aleotti, morto nel 2014.Lucia e Alberto Sergio,Lucia Aleotti è difesa dagli Avvocati Alessandro Traversi e Franco Coppi, mentre il fratello è assistito da Giampaolo Del Sasso e Michela Vecchi.Nel dibattimento, cominciato alle 14 e durato quattro,come prevede la Legge, in quanto tra i protagonisti del giudizio di primo grado come P.M.Squillace Greco ha esordito ricordando idi questo processo, numeri eccezionalmente straordinari, da record:per imposte e sanzioni di vario tipo. La più alta somma di denaro mai versata allo Stato.E' stata poi la volta del P.G. Benedetta Parducci che, riferendosi a una serie dii, ha spiegato alla Corte i motivi per cui ha chiesto che vengano respinte. Mentre da parte sua,Truffa esclusa dalle sentenza del 2016 ma riproposto in sede di Appello nel corso della prima udienza.Il dibattimento è stato quindi. I programmi di ricerca sono sviluppati dai centri di Firenze, Pisa, Pomezia, Barcellona e Berlino e riguardano essenzialmente le patologie cardiovascolari, l'oncologia e l'area dolore-infiammazione-asma con lo studio di antagonisti recettoriali.Dal 1986 Menarini opera del campo delle biotecnologie nel territorio nazionale presso la sede di Pomezia, alle porte di Roma.