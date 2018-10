Calo per l'indice siderurgico a Piazza Affari (-1,19%), scambi al ribasso per Intek Group

indice italiano delle azioni siderurgiche

(Teleborsa) - Calo per l'che segue la scia dell'andamento in frazionale diminuzione dell'Ilscivola a quota 39.998,3 di 479,97 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento fiacco per l'che si mostra in leggero calo sulla chiusura precedente a quota 365,89, dopo che in principio era 368,05.Tra ledi Piazza Affari dell'indice siderurgico, ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione dell'1,26% sui valori precedenti.Tra le azioni del, giornata fiacca per, che tratta in ribasso dello 0,81%.Tra i titoli adel comparto siderurgico, ribasso scomposto per, che esibisce una perdita secca del 2,47% sui valori precedenti.