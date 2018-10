Il settore automotive dell'Italia si muove verso il basso (-2,31%)

comparto italiano auto e ricambi

EURO STOXX Automobiles & Parts

FTSE Italia Automobiles & Parts

indice europeo del settore auto e ricambi

listino principale

Brembo

Pirelli

Ferrari

listino milanese

Piaggio

Sogefi

Pininfarina

(Teleborsa) - Andamento depresso per il. Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall'Ilha aperto la giornata a quota 201.966,48 perdendo 4.670,5 punti rispetto alla chiusura precedente. Rosso profondo anche per l'che scivola a quota 488,35, dopo un avvio di sessione a 495,52.Nel, ribasso scomposto per, che esibisce una perdita secca del 4,93% sui valori precedenti.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,60%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,58%.Tra le medie imprese quotate sul, lieve ribasso per, che presenta una flessione dello 0,58%.Tra ledi Piazza Affari, ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione dell'1,87% sui valori precedenti.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,10%.