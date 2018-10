Il settore beni personali a Milano si è mosso verso il basso (-5,89%)

indice dei beni personali italiano

EURO STOXX Personal & Household Goods

comparto degli articoli casalinghi in Italia

comparto beni personali e casalinghi europeo

grande capitalizzazione

Ferragamo

Luxottica

media capitalizzazione

Brunello Cucinelli

Technogym

Geox

small-cap

Elica

Aeffe

Safilo

(Teleborsa) - Andamento depresso per l'. Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall'Ilha chiuso la giornata a quota 77.891,21, perdendo 4.870,6 punti rispetto alla chiusura precedente. Rosso profondo anche per ilche scivola a quota 820,74, dopo un avvio di sessione a 854,62.Tra le azioni italiane adell'indice beni per la casa, aggressivo avvitamento per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 4,24% sui valori precedenti.Chiusura in profondo rosso per, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 3,76%.Tra i titoli adel comparto beni per la casa, in forte ribasso, che chiude la seduta con un disastroso -9,45%.A picco, che chiude gli scambi con un pessimo -6,41%.Affonda sul mercato, che alla chiusura soffre con un calo del 2,79%.Tra ledi Milano, seduta molto negativa per, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,74%.Giornata da dimenticare per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 3,36% sui valori precedenti.Aggressivo ribasso per, che flette in maniera scomposta, archiviando la sessione con una perdita del 3,28%.