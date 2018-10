Le grandi società italiane: ecco la classifica dei manager più popolari

Cairo Communication

Leonardo

Fiat Chrysler Automobiles

Enel

FCA

ENI

Moncler

Enel

ENI

Snam

Fincantieri

Saipem

Moncler

Tod's

Luxottica

Intesa Sanpaolo

Generali

Poste Italiane

Campari

Brembo

Pirelli

TIM

Juventus Football Club

(Teleborsa) - Da, patron della(La7), a, Presidente di: la csubisce una grave perdita a settembre, quella di, che il 25 luglio scorso ha perso la sua lotta contro una grave malattia . L'ex CEO diera al primo posto grazie anche alla sua popolarità planetaria.La classifica stilata mensilmente da, relativa al mese di settembre, vede saliredi una posizione con 77,1 punti ed aggiudicarsi il. Graduatoria che nelle prime cinque posizioni non inverte l'ordine precedente e vede subito dopo),),) e).Nella sezionesi colloca al primo posto, CEO di, seguito da, CEO di, CEO diLa sezionevede in primo piano il numero uno di, seguito dai due vertici di, il CEO, che si aggiudica il secondo posto, ed il PresidentePer il settoreè al primo posto il numero uno di, seguito dal patron di, e dal fondatore diNella divisionesi classificano in ordine il Consigliere delegato di, il CEO die l'AD diPer il settoresi segnalano il CEO di, il numero uno di Barilla,, e quello di FerreroAl top della classificatre rappresentanti dell'auto: il Presidente di FCA, il CEO die quelli diA guidare il settorec'è l'incontrastato, seguito con uno scarto di punto non indifferente dal numero uno dellae dal Presidente di FininvestIn un settorepoco popolato ci sono solo due candidati:a capo della S.S. Calcio Napoli eche guida la quotataAl timone deil'Ad di NTV (Italo), ma gli tengono dietro due alti dirigenti di Trenitalia: l'Amministratore delegatoed il Presidente