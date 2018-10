LVMH fa il pieno di ricavi ma non basta

LVMH

Morgan Stanley

(Teleborsa) - Il balzo delle vendite non è bastato a. Il colosso francese del lusso sta infatti crollando sulla Borsa di Parigi all'indomani della pubblicazione dei numeri sull'andamento del terzo trimestre, chiusosi con una. Il dato,degli analisti, risultaregistrato nel secondo trimestre, anche se la holding aveva preannunciato un piccolo pit-stop a causa del possibile impatto della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina Impatto che, unito agli effetti dei, al momento sembra spaventare gli investitori. In particolare, si teme che i dazi imposti dagli USA a molti prodotti Made in China possano alla lunga nuocere alla propensione di spesa dei consumatori cinesi.Motivo per cui oggi, mandando in tilt anche i titoli luxury italiani.