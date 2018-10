Manovra, Conte e Ministri al Quirinale in vista del Consiglio Ue

(Teleborsa) - La Nota di aggiornamento al DEF prosegue il proprio cammino istituzionale tra polemiche e incontri al vertice.e ha votato il mandato ai relatori Emanuele Cestari (Lega) e Michele Sodano (M5s) a riferire in Aula. La Nota, quando saranno votate in contemporanea nei due rami del Parlamento le risoluzioni di maggioranza.che dovrà essere approvato a maggioranza assoluta.Intanto il Presidente della Repubblica, S, con il Vice Presidente e Ministro dell'Interno, Matteo Salvini e il Vice Presidente e Ministro dello Sviluppo Economico, del Lavoro e delle Politiche Sociali, Luigi Di Maio.Presenti anche il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Enzo Moavero Milanesi, il Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, il Ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, il Ministro per gli Affari Europei, Paolo Savona, e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Giancarlo Giorgetti., altra tematica strettamente collegata alla prossima Legge di Bilancio in quanto il Governo ha a più riprese promesso un forte rilancio dell'economia attraverso, appunto, gli investimenti.