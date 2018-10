Saipem, Barclays alza il Target Price e conferma Overweight

Saipem

(Teleborsa) - Ancora un upgrade per, che oggi conferma una performance positiva sul Listino milanese (+0,61%) a 5,246 euro. Recentemente il titolo ha sfondato la resistenza dei 5 euro, consolidando su livelli ben più alti, ragion per cui molti analisti hanno rivisto le loro previsioni sul Target Price.Questa volta èche conferma il suo giudizioalzando il. "Quest'anno Saipem è l'unica azione che ha attratto l'attenzione degli investitori", spiega la banca d'affari britannica, aggiungendo che il titolo ha sovraperformato la media del settore di 20 dollari da inizio anno e di 50 dollari dai minimi di aprile incorporando le evoluzioni positive dell'azienda e degli ordini.Barclays sottolinea anche che Saipem è più conveniente di molti competitor e che dovrebbe sperimentare una minor pressione "ciclica" sui margini."Guardare al futuro piuttosto che sul passato che va via" consigliano gli analisti, che notano la presenza di "diverse parti del business ben posizionate per una ripresa (drilling, offshore e LNG).