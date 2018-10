Seduta tonica per il comparto servizi di consumo a Piazza Affari (+1,06%), notevole balzo in avanti per Autogrill

indice dei servizi di consumo italiano

indice EURO STOXX

FTSE Italia Consumer Services

indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione

grande capitalizzazione

Mediaset

Ftse MidCap

Autogrill

MARR

Poligrafici

Class Editori

Damiani

(Teleborsa) - Andamento positivo per l', mentre mostra un andamento debole l'Ilha aperto a 25.078,37, in aumento dell'1,06%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'continua a viaggiare debole a 366,26, dopo aver avviato la seduta a 368,05.Tra le azioni italiane adell'indice servizi di consumo, modesto guadagno per, che avanza di poco a +0,82%.Tra le azioni del, effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,81%.In luce, con un ampio progresso dell'1,13%.Tra ledi Piazza Affari, seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,49%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,24%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,15%.